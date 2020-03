Produção de ‘Riverdale’ é suspensa após equipe ter contato com coronavírus

Divulgação/Warner Bros. "Riverdale" teve sua produção suspensa por preocupação com o coronavírus



As gravações da série “Riverdale” foi suspensa depois de um membro da equipe de produção ter contato com uma pessoa que testou positivo para o novo coronavírus, o COVID-19. A Warner Bros. confirmou a informação à Variety. Ainda não está claro se o membro da equipe é de elenco ou do staff.

“Nós descobrimos que um membro do time de ‘Riverdale’, que está sendo produzida em Vancouver, esteve recentemente em contato com um indivíduo que está com coronavírus. A pessoa em questão está sob avaliação médica”, diz o comunicado.

O estúdio está trabalhando em conjunto com os órgãos de saúde e, para garantir a segurança de todos os envolvidos com a nova temporada, as gravações estão suspensas.