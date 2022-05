‘Riverdale’ é cancelada e chegará ao fim após lançamento da 7ª temporada

Presidente da CW disse que temporada final não será encurtada e que produção será encerrada ‘da maneira que merece’

Divulgação/CW 7ª temporada de 'Riverdale' será a última, anunciou a CW



A série “Riverdale” chegará ao fim após o lançamento da 7ª temporada. O anúncio do cancelamento foi feito por Mark Pedowitz, presidente da CW, emissora americana responsável pela produção da série. O desfecho final de “Riverdale” não deve ser encurtado e vai possuir a mesma quantidade de episódios que as temporadas anteriores, uma média de 20. “Ainda não definimos quantos episódios serão, mas não acredito que será uma temporada encurtada. Isso remonta ao que eu já disse: acredito muito em tentar dar as séries que tiveram longas temporadas despedidas apropriadas”, afirmou Mark, segundo divulgado pela Variety. A decisão de encerrar a série parece ter sido um consenso entre os envolvidos no projeto, incluindo os atores. Em recente entrevista à GQ, Cole Sprouse, um dos astros da produção, declarou que o elenco já almejava o fim.

“Tivemos uma longa conversa com Roberto [Aguirre-Sacasa, produtor executivo de ‘Riverdale’ ontem, que está emocionado com esta notícia. Vamos tratar o show da maneira que merece. Foi uma atração icônica da cultura pop e queremos ter certeza de que vai sair do jeito certo e essa é a decisão. Acho que eles escolheram que sete anos é a quantidade certa, e queremos fazer a coisa certa. Isso é uma coisa pessoal. Como fã mesmo. Eu quero fazer o que é certo para o show”, declarou o presidente da CW. “Riverdale” estreou em 2017 e os personagens são inspirados nos quadrinhos da Archie Comics. Nos papéis principais, estão: KJ Apa como Archie Andrews, Lili Reinhart como Betty Cooper, Camila Mendes como Veronica Lodge e Cole Sprouse como Jughead Jones. A 7ª e última temporada ainda não tem previsão de estreia.