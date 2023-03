Roberto Kovalick gera climão com Patrícia Poeta no ‘Encontro’: ‘Programa da Fátima’

Apresentadora comentou sobre a gafe do jornalista, que ficou sem graça pelo confusão que fez ao vivo

Reprodução/Globo Roberto Kovalick ficou sem graça após confundir e citar Fátima Bernardes em programa de Patrícia Poeta



O apresentador Roberto Kovalick, que comanda o “Hora 1” na Globo, cometeu uma gafe no “Encontro” desta sexta-feira, 10. Durante um papo sobre sua preparação para correr a São Silvestre, o jornalista comentou que estava usando pela primeira vez uma camisa que estava há anos no armário porque antes não servia. “Tenho há cinco anos essa camisa”, disse. “Hoje de manhã eu acordei e falei com a Karina, minha mulher: ‘Preciso de uma camisa legal para ir no programa da Fátima’. Aí peguei uma azul que eu já tinha usado em uma mensagem de fim de ano da Globo, aquele azul bonito, [mas] ficou grande. ‘Por que você não pega essa que você nunca usou?’, falou a Karina. Eu peguei. Gente, estou usando uma camisa que há cinco anos estava encostada no armário, que eu já estava [quase] dando para alguém porque [antes] não cabia.”

Patrícia Poeta, que assumiu o comando do “Encontro” após a saída de Fátima Bernardes, não deixou o momento passar batido e falou: “Vi que a plateia estava rindo aqui. Você falou Fátima. A Fátima vai correr a São Silvestre, a Patrícia não”. Visivelmente sem graça, Kovalick questionou: “Eu falei?”. A apresentadora respondeu que sim. Com uma expressão de espanto, o jornalista se limitou a dizer: “Eita”. O momento repercutiu nas redes sociais. “Que desnecessário a Patrícia corrigir o Roberto Kovalick. O programa era a Fátima, ela quem idealizou, ela quem criou. Não foi um erro dele. Esse é o tipo de coisa que se deixa passar, não precisa ‘corrigir’ a pessoa no ao vivo. Péssimo”, comentou um telespectador no Twitter. “Roberto Kovalick olhando para a Patrícia Poeta e chamado de programa da Fátima (risos)”, escreveu outro. “Chega!!! O Roberto Kovalick acabou de falar que está no programa da Fátima Bernardes ao invés da Patrícia Poeta. E ainda se perguntou: ‘Eu falei???’ (risos), acrescentou mais um.

O Roberto Kovalick falando que se arrumou para ir no "programa da Fátima" e depois tomando um fecho da Patrícia Poeta no #Encontropic.twitter.com/SL0YEUepPz — Fernando Machado (@fernandoluiiz) March 10, 2023

Chegaaaaaa!!! O Roberto Kovalick acabou de falar que está no programa da Fátima Bernardes ao invés de Patrícia Poeta. E ainda se perguntou: Eu falei??? 🤣🤣🤣🤣 #encontro — sheila de lima peder (@PederDe) March 10, 2023

roberto kovalick olhando pra patrícia poeta e chamado de programa da Fátima hahahha — Estefânia Brito (@estefaniahn) March 10, 2023

Roberto Kovalick meteu essa ao vivo: Falei pra minha esposa, preciso de uma camisa bonita pra ir no programa da Fátima na cara da Patrícia Poeta 😂😂😂😂 pic.twitter.com/wRseuNaiyE — Gabriel Verli (@overligabriel) March 10, 2023

Que desnecessário a Patrícia corrigir o Roberto Kovalick. O programa era a Fátima, ela quem idealizou, ela quem criou. Não foi um erro dele. Esse é o tipo de coisa que se deixa passar, não precisa 'corrigir' a pessoa no ao vivo. Péssimo.#Encontro — Lopes Diogo (@DiogoLoFe) March 10, 2023