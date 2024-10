Rodrigo Faro atualiza estado de saúde de Vera Viel após cirurgia

Esposa do apresentador passou por uma cirurgia de remoção de um tumor maligno na coxa esquerda no Hospital Albert Einstein, em São Paulo

Rodrigo apareceu nos stories de madrugada, avisando a todos que a esposa já estava no quarto se recuperando no pós-operatório



O apresentador Rodrigo Faro atualizou o estado de saúde de sua mulher, Vera Viel, neste sábado (12). Vera passou por uma cirurgia de remoção de um tumor maligno na coxa esquerda no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Rodrigo apareceu nos stories de madrugada, avisando a todos que a esposa já estava no quarto se recuperando no pós-operatório. “Minha Vera voltou pra mim… Depois de 8 horas de cirurgia. Primeira batalha vencida!!! Pra honra e glória de Jesus!!! Obrigado pelas milhões de orações!!!??”, escreveu. O hospital também emitiu uma nota sobre o estado de saúde da mulher de Faro. “A paciente Vera Lucia Viel Faro realizou nesta sexta-feira, 11 de outubro, cirurgia de retirada de sarcoma sinovial localizado na coxa esquerda, sem intercorrências. A paciente encontra-se clinicamente estável e seguirá internada para acompanhamento pós-operatório”, diz o documento assinado pelos médicos Leandro Santini Echenique, cardiologista; Reynaldo Jesus Garcia Filho, ortopedista; Roberto Carmagnani Pestana, oncologista; e Miguel Cendoroglo Neto, diretor médico do Hospital Israelita Albert Einstein.

Diagnóstico

A modelo Vera Viel, esposa do apresentador Rodrigo Faro, anunciou nas redes sociais que está em tratamento contra um sarcoma sinovial. No caso dela, o tumor maligno está localizado na coxa esquerda. Vera Viel passou por uma cirurgia, na sexta-feira, 11, para a retirada de um tumor raro e maligno na coxa esquerda. Na quinta, ela postou um comunicado em suas redes sociais informando o diagnóstico que recebeu após biopsia de um nódulo, descoberto há duas semanas. O sarcoma é um tipo de câncer considerado raro, segundo a rádio-oncologista Maria Letícia Gobo Silva, líder do Centro de Referência em Sarcomas e Tumores Ósseos do A.C.Camargo Cancer Center. Ela afirma que os 80 subtipos de sarcomas representam cerca de 1% de todos os casos de câncer.

O termo “sinovial” é usado quando o tumor cresce em tecidos moles. Conforme a especialista, ele costuma ser mais comum nos membros inferiores e nos braços, próximo a articulações, mas pode ocorrer em todo o corpo. “O nódulo pode surgir em qualquer local, se originando de qualquer tecido, seja gorduroso, muscular, nervoso, vascular ou conectivo”, diz Maria Letícia. Não há causas conhecidas. Também não há prevalência de casos por sexo ou idade, contudo, ser portador de uma síndrome genética é considerado um fator de risco.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações do Estadão Conteúdo