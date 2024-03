Rodriguinho pede desculpas por atitudes no ‘BBB 24’: ‘Me arrependo’

Cantor falou em arrependimento e disse que agiu por medo e falta de preparo emocional

Reprodução / Twitter @bbb Cantor Rodriguinho fazia parte do grupo 'Camarote' do reality show



O cantor Rodriguinho, eliminado do “BBB 24” na semana passada, utilizou suas redes sociais no domingo, 3, para pedir desculpas ao público por suas atitudes durante o programa. Em um extenso texto, ele falou em arrependimento e disse ter agido por medo e falta de preparo emocional. “Reconheço que errei, que estive num estado de medo e defesa constante por não ter conhecimento suficiente e por não ter me preparado emocionalmente para viver o programa”, inicia o texto, publicado no Instagram. Na sequência, ele diz se envergonhar da sua atitude e afirma que vivia “em uma bolha”.

“Não sabia o quanto esse comportamento estava errado. Me arrependo e me envergonho do que gerei de dor e por não saber que deveria ter me posicionado melhor”, completou. Por fim, o cantor expressou sua gratidão pela oportunidade de participar do programa e pelo apoio de sua torcida. “Foi uma das melhores e maiores experiências que vivi na minha vida, ao lado de pessoas incríveis. Jamais vou esquecer também da força da minha torcida e do time, todos que sonharam junto nesse jogo. Muito obrigado. Seguiremos juntos neste novo ciclo.”

*Reportagem produzida com auxílio de IA