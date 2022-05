Roteirista confirma negociações para aparição de Deadpool em ‘Doutor Estranho 2’

Em entrevista a veículo estrangeiro, Michael Waldron confirmou que o assunto foi discutido, mas que a equipe optou por não incluir o personagem

Reprodução/Instagram @deadpoolmovie Anti-herói foi interpretado por Ryan Reynolds em dois filmes individuais do personagem



O roteirista do filme ‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura‘, Michael Waldron, confirmou que houve conversas para incluir o personagem Deadpool, vivido nos cinemas por Ryan Reynolds, no longa. Em entrevista ao Comic Boock, Waldron afirmou que o tema foi discutido, mas que a conclusão foi de que “não parecia o lugar certo”. “Sim, conversamos sobre isso. Acho que conversamos sobre tudo neste filme. Então, seria loucura não levantar isso, mas no final das contas não parecia o lugar certo. Mas sim, é claro que falamos sobre”, afirmou o roteirista. Em fevereiro, Reynolds disse que não estaria no filme, mas o público geral não acreditou, uma vez que diversas aparições eram cotadas. Mesmo sem Reynolds, o longa traz o retorno de Benedict Cumberbatch ao papel principal e a volta de Rachem McAdams, Benedict Wong, Chiwetel Ejiofor e Elizabeth Olsen, além da estreia de Xochitl Gomez no Universo Cinematográfico da Marvel.