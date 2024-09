‘Round 6’: Netflix divulga primeiro trailer da segunda temporada

Novos episódios estreiam em 26 de dezembro de 2024

Divulgação/Netflix A produção sul-coreana bateu recordes como uma das produções originais mais assistidas da história da plataforma



A Netflix divulgou oficialmente um teaser especial para a aguardada segunda temporada de Round 6, que estreia em 26 de dezembro de 2024. Três anos após vencer o Jogo da Lula, o Jogador 456 segue firme em seu propósito de descobrir quem está por trás da competição para colocar um fim no cruel esquema. Financiando sua investigação particular com a fortuna que conquistou na primeira temporada, Gi-hun (Lee Jung-jae) começa pelos lugares mais óbvios, procurando o homem de terno que lhe propôs um jogo na plataforma do metrô. À medida que começa a obter resultados em suas buscas, Gi-hun percebe que sua luta contra a organização será mais mortal do que imaginava: para acabar com o jogo, ele precisará voltar a participar dele.

Sobre Round 6 – Temporada 2

Estreia: 26 de dezembro de 2024

Direção e roteiro: Hwang Dong-hyuk

Produção executiva: Kim Ji-yeon e Hwang Dong-hyuk

Produzido por: Firstman Studio

Veja o trailer: