Ruby Rose deixa ‘Batwoman’ após uma temporada e grave acidente no set

Protagonista de série sobre heroína sofreu grave acidente durante gravações



A protagonista de “Batwoman”, Ruby Rose, anunciou na terça-feira (19) que não retornará para a segunda temporada da série. A atriz, conhecida também por “Orange Is The New Black”, divulgou um comunicado sem maiores explicações sobre sua saída do programa, que finalizou o primeiro ano no último domingo (17).

“Tomei a decisão muito difícil de não voltar à ‘Batwoman‘ na próxima temporada. Não foi uma decisão que tomei tranquilamente, pois tenho o maior respeito pelo elenco, equipe e todos os envolvidos com o show em Vancouver e em Los Angeles”, disse Rose no texto enviado à imprensa americana.

A atriz foi escalada para viver a heroína em 2018, como parte do “Arrowverse” da DC na televisão. Em seguida, ela foi oficializada como a protagonista de uma série sobre a personagem.

“Batwoman” foi a primeira heroína assumidamente lésbica em live-action na TV. Também em comunicado, a Warner agradeceu o trabalho de Ruby Rose e reafirmou que haverá uma segunda temporada da série. “[Estamos] comprometidos com a segunda temporada de ‘Batwoman’ e o futuro a longo prazo, e nós – junto com a talentosa equipe criativa do programa – esperamos compartilhar sua nova direção, incluindo a escalação de uma nova atriz, membro da comunidade LGBTQ, nos próximos meses.”

Lesão na coluna

Apesar de não confirmar o motivo de sua saída de “Batwoman”, a imprensa americana especula que o grave acidente que Ruby Rose sofreu durante as gravações pode ter contribuído para que ela desistisse de viver a heroína.

Em setembro do ano passado, a atriz divulgou o vídeo de uma cirurgia de emergência após uma lesão na coluna. Ruby afirmou que corria risco de ficar paralisada. “Estava com dores crônicas e não conseguia sentir meus braços. (…) Soube que precisava passar por uma cirurgia de emergência ou corria o risco de ficar paralisada. Tinha ficado com hérnia em dois discos e eles estavam perto de romper minha medula espinhal”, escreveu na época.