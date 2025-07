‘Ruptura’ lidera disputa pelos Emmy com 27 indicações

Série é um thriller psicológico de ficção científica produzido pela Apple TV+, criado por Dan Erickson e dirigido por Ben Stiller e Aoife McArdle

Divulgação "Ruptura", o drama de ficção científica da Apple TV+



“Ruptura”, o drama de ficção científica da Apple TV+, assumiu a liderança na corrida pelo Emmy com 27 indicações para o chamado Oscar da televisão. “Pinguim”, da HBO, o acompanha na disputa com 24 indicações, enquanto “O Estúdio” e “The White Lotus” receberam 23 indicações, revelou a Academia de Televisão nesta terça-feira (15) em uma transmissão para anunciar as indicações para a cerimônia, que será realizada em 14 de setembro.

A série Ruptura (título original: Severance) é um thriller psicológico de ficção científica produzido pela Apple TV+, criado por Dan Erickson e dirigido por Ben Stiller e Aoife McArdle. A trama acompanha Mark Scout (Adam Scott) e outros funcionários da misteriosa Lumon Industries que se submetem a um procedimento cerebral experimental chamado “ruptura”, no qual memórias pessoais e profissionais são completamente dissociadas. Enquanto estão no trabalho, eles não recordam nada de sua vida pessoal; em casa, nada do ambiente corporativo. Com o passar dos episódios, esse experimento revela uma conspiração sinistra — e os protagonistas, divididos entre suas duas existências, começam a questionar a verdadeira finalidade da empresa e a própria identidade.

*Com informações da AFP