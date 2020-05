Ryan Gosling vai interpretar protagonista em ‘O Lobisomem’

Reprodução "O Lobisomem", clássico de 1941, já teve remake em 2010 em um longa de mesmo nome



O ator canadense Ryan Gosling vai interpretar o protagonista de “O Lobisomem” em um novo filme que está sendo preparado pela Universal, informou a revista “Variety” nesta sexta-feira (30).

Embora não se saiba quem vai dirigir a obra, Gosling vai reviver o personagem nascido nos quadrinhos. A notícia vem depois do sucesso do filme que modernizou a trama de “O Homem Invisível” neste ano, com Elizabeth Moss. Com um orçamento de US$ 7 milhões, considerado baixo para os padrões atuais da indústria cinematográfica, “O Homem Invisível” arrecadou US$ 126 milhões em bilheteria.

Ainda não está claro qual será a história do Lobisomem e se ela seguirá o caminho dos clássicos, nem como será o personagem de Gosling. O ator compartilhou sua ideia para o filme com as roteiristas Lauren Schuker Blum e Rebecca Angelo.

As filmagens coincidirão com outro projeto dele, que será novamente astronauta em um filme baseado em um livro de Andy Weir, autor de “O Marciano”, que Ridley Scott adaptou para as telonas em 2015.

O romance que vai inspirar o roteiro ainda não foi publicado, mas a história chamou a atenção de Gosling, que já encarnou o astronauta Neil Armstrong em “O Primeiro Homem” (2018), sobre a chegada do primeiro homem à lua.

“O Lobisomem”, clássico de 1941, já teve remake em 2010 em um longa de mesmo nome, estrelado por Benicio del Toro, Anthony Hopkins, Emily Blunt e Hugo Weaving.

* Com EFE