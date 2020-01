Casal no BBB, Sabrina Sato vai reencontrar Dhomini em novo reality show

Vencedor do ‘BBB 3’, Dhomini vai participar do novo reality show comandado por Sabrina na Record

Reprodução/Globo Sabrina Sato e Dhomini namoraram no 'BBB 3', em 2003



Um dos principais casais do “BBB 3”, Sabrina Sato e Dhomini estão prestes a se reencontrar. O goiano será um dos participantes do reality show “Made In Japão”, que será comandado pela apresentadora na Record. A informação é do site Notícias da TV.

Sabrina e Dhomini ficaram juntos durante boa parte da terceira edição do reality global, que foi ao ar em 2003. O rapaz venceu aquela edição do programa e levou para casa R$ 500 mil. O namoro, no entanto, acabou no ano seguinte.

Segundo a publicação, o “Made In Japan” será um quadro do programa “Domingo Show”, que Sabrina passa a apresentar neste ano. O quadro é inspirado em “Big In Japan”, uma espécie de mistura de reality show e game show, com provas típicas dos programas de TV japoneses.

No ano passado, Sabrina Sato ficou afastada da TV pela primeira vez desde a eliminação do BBB. Ela deixou o comando de seu programa na Record para dar à luz Zoe, sua filha com Duda Nagle. Já Dhomini, por outro lado, voltou ao Big Brother Brasil em 2013, mas não venceu.