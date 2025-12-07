Saem primeiras imagens de Jim Caviezel como Jair Bolsonaro

Ator será o ex-presidente no longa ‘Dark Horse’, que contará a história do capitão durante a campanha presidencial de 2018

Reprodução/Instagram/@Flávio Bolsonaro As imagens foram divulgadas pelo senador Flávio Bolsonaro



Saíram neste domingo (7), as primeiras imagens de Jim Caviezel, 57, como Jair Bolsonaro. Famoso por interpretar Jesus em “A Paixão de Cristo” (2004), o norte-americano irá interpretar o ex-presidente no filme “Dark Horse“, que contará a história do Capitão. As imagens foram divulgadas pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Em outras imagens vazadas do longa, é possível ver a gravação supostamente do momento em que Bolsonaro é esfaqueado durante a campanha presidencial de 2018. Mais recentemente, Caviezel foi associado e papéis mais com uma pauta conservadora, como a produção “Som da Liberdade” de 2023.

Também estrelou filmes como “O Conde de Monte Cristo” (2002), “Déjà Vu” (2006) e “Linhas Cruzadas” (2001). Cazaviel é defensor de diversas teorias conspiratórias, como o sequestro de crianças para a extração de adrenocromo, uma “cabala satânica” que controla o planeta, vacinas contra Covid-19 serem “terapia genética”, entre outras.

O filme terá o ex-presidente, condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado, como salvador da pátria. O elenco já conta com Lynn Collins, Esai Morales, Felipe Folgosi e Biaka Fernandes. O longa será filmado em inglês.