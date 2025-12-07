Jovem Pan > Notícias > Política > Saem primeiras imagens de Jim Caviezel como Jair Bolsonaro

Saem primeiras imagens de Jim Caviezel como Jair Bolsonaro

Ator será o ex-presidente no longa ‘Dark Horse’, que contará a história do capitão durante a campanha presidencial de 2018

  • Por Jovem Pan
  • 07/12/2025 19h35
  • BlueSky
Reprodução/Instagram/@Flávio Bolsonaro Caviezwl As imagens foram divulgadas pelo senador Flávio Bolsonaro

Saíram neste domingo (7), as primeiras imagens de Jim Caviezel, 57, como Jair Bolsonaro. Famoso por interpretar Jesus em “A Paixão de Cristo” (2004), o norte-americano irá interpretar o ex-presidente no filme “Dark Horse“, que contará a história do Capitão. As imagens foram divulgadas pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

 
Ver essa foto no Instagram
  Um post compartilhado por Flávio Bolsonaro (@flaviobolsonaro)

Em outras imagens vazadas do longa, é possível ver a gravação supostamente do momento em que Bolsonaro é esfaqueado durante a campanha presidencial de 2018. Mais recentemente, Caviezel foi associado e papéis mais com uma pauta conservadora, como a produção “Som da Liberdade” de 2023.

Também estrelou filmes como “O Conde de Monte Cristo” (2002), “Déjà Vu” (2006) e “Linhas Cruzadas” (2001). Cazaviel é defensor de diversas teorias conspiratórias, como o sequestro de crianças para a extração de adrenocromo, uma “cabala satânica” que controla o planeta, vacinas contra Covid-19 serem “terapia genética”, entre outras.

O filme terá o ex-presidente, condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado, como salvador da pátria. O elenco já conta com Lynn Collins, Esai Morales, Felipe Folgosi e Biaka Fernandes. O longa será filmado em inglês.

Leia também

Termo usado por Flávio Bolsonaro escancara chantagem, diz Lindbergh
Flávio Bolsonaro afirma que pode desistir de candidatura, mas cobrará 'um preço para isso'
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >