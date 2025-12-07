Saem primeiras imagens de Jim Caviezel como Jair Bolsonaro
Ator será o ex-presidente no longa ‘Dark Horse’, que contará a história do capitão durante a campanha presidencial de 2018
Saíram neste domingo (7), as primeiras imagens de Jim Caviezel, 57, como Jair Bolsonaro. Famoso por interpretar Jesus em “A Paixão de Cristo” (2004), o norte-americano irá interpretar o ex-presidente no filme “Dark Horse“, que contará a história do Capitão. As imagens foram divulgadas pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).
Em outras imagens vazadas do longa, é possível ver a gravação supostamente do momento em que Bolsonaro é esfaqueado durante a campanha presidencial de 2018. Mais recentemente, Caviezel foi associado e papéis mais com uma pauta conservadora, como a produção “Som da Liberdade” de 2023.
Também estrelou filmes como “O Conde de Monte Cristo” (2002), “Déjà Vu” (2006) e “Linhas Cruzadas” (2001). Cazaviel é defensor de diversas teorias conspiratórias, como o sequestro de crianças para a extração de adrenocromo, uma “cabala satânica” que controla o planeta, vacinas contra Covid-19 serem “terapia genética”, entre outras.
O filme terá o ex-presidente, condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado, como salvador da pátria. O elenco já conta com Lynn Collins, Esai Morales, Felipe Folgosi e Biaka Fernandes. O longa será filmado em inglês.
