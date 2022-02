SAG Awards: Will Smith leva prêmio de Melhor Ator; ‘Round 6’ é destaque entre séries

Jessica Chastain desbancou nomes como Olivia Colman e Lady Gaga e faturou o prêmio de Melhor Atriz pelo filme ‘Os Olhos de Tammy Faye’

Reprodução/Instagram/willsmith/28.09.2021 Conquista torna Will Smith como favorito ao Oscar de Melhor Ator



Na noite de domingo, 27, aconteceu o SAG Awards, prêmio do Sindicato dos Atores para os destaques do ano. A premiação é considerada uma prévia do Oscar, mas também reconhece os profissionais que atuaram em séries. Um dos grandes destaques foi a vitória de Will Smith na categoria de Melhor Ator por seu trabalho em “King Richard: Criando Campeãs“. A conquista faz com que Smith desponte como favorito ao Oscar de Melhor Ator, que seria seu primeiro reconhecimento pela Academia. Outro destaque ficou por conta de “Round 6“, uma das maiores séries de de 2022 e que levou três prêmios para casa. Além do troféu de Melhor Performance de Conjunto de Dublês em Série de Televisão, Lee Jung-Jae e Jung Ho-yeon levaram os prêmios de Melhor Ator e Atriz em Série Dramática. Esnobada no Oscar, Lady Gaga também deixou a premiação de mãos vazias, sendo preterida por Jessica Chastain para o prêmio de Melhor Atriz.

Confira a lista completa de vencedores: