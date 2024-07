Saiba quais são os campeões de bilheteria de 2024 até o momento

Com Marvel e DC recalculando suas estratégias para os próximos lançamentos, outros gêneros e histórias ganharam destaque; confira a lista abaixo

Divulgação 'Divertida Mente 2' lidera as bilheterias globais de 2024, conquistando o público com sua magia emocional



Já estamos na metade do ano e até agora muitos dos lançamentos já passaram pelas telonas do cinema, trazendo uma mistura de novas histórias e continuações de franquias amadas. Vamos explorar quais produções têm atraído multidões aos cinemas e garantindo lucros astronômicos. Este ano, a paisagem cinematográfica revela uma redução nos filmes de super-heróis que antes dominavam as bilheterias. Com Marvel e DC recalculando suas estratégias para os próximos lançamentos, outros gêneros e histórias ganharam destaque. O que mais está capturando a imaginação do público? Novos títulos originais ou as seguras apostas em continuações e reboots de franquias já estabelecidas?

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Com base nos dados do Box Office Mojo, compilamos a lista das 10 maiores bilheterias de 2024 até o momento. De emocionantes aventuras de animação a épicos de ficção científica e nostálgicos retornos de personagens queridos, esses filmes demonstram a diversidade do cinema em 2024. Fique atento aos próximos meses para ver como essas bilheterias evoluem e quais novos lançamentos poderão entrar para essa cobiçada lista.

Confira os líderes de arrecadação:

1. **Divertida Mente 2** – $1.073.723.097

2. **Duna: Parte Dois** – $711.844.358

3. **Godzilla x Kong: O Novo Império** – $567.650.016

4. **Kung Fu Panda 4** – $543.622.314

5. **Planeta dos Macacos: O Reinado** – $391.941.254

6. **Bad Boys 4** – $334.634.121

7. **Garfield: Fora de Casa** – $240.630.603

8. **Ghostbusters: Apocalipse de Gelo** – $201.758.994

9. **Amigos Imaginários** – $184.992.363

10. **Bob Marley: One Love** – $179.393.170

*Com informações da Box Office Mojo