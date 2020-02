Sam Raimi, de ‘Homem-Aranha’, é o favorito para dirigir ‘Doutor Estranho 2’

Reprodução Benedict Cumberbatch retorna como o Doutor Estranho em novo longa



Sam Raimi está negociando para dirigir o segundo filme do “Doutor Estranho”. O novo longa do original da Marvel de 2016, que tem Benedict Cumberbatch como o herói, está em pré-produção por quatro anos e terá o título: “Doutor Estranho no Multiverso da Loucura”.

Scott Derrickson, que dirigiria a sequência, deixou o projeto no mês passado, citando “diferenças criativas” com a Marvel para o futuro da história. Ele seguirá como produtor executivo.

Raimi, conhecido por dirigir a trilogia de “Homem-Aranha” entre 2002 e 2007, agora é o favorito para o posto, de acordo com a Variety. As gravações começam em maio. Se fechar acordo, será o primeiro trabalho de Sam desde 2013, em “Oz: Mágico e Poderoso”.

Além de Cumberbatch, o elenco contará com Benedict Wong, Chiwetel Ejiofor e Elizabeth Olsen. Rachel McAdams, no entanto, não retornará como Christine Palmer.