Sandra Annenberg é surpreendida com mensagem da filha, que mora nos EUA: ‘Isso não se faz ao vivo’

Apresentadora recebeu uma mensagem de Elisa ao participar do ‘Mais Você’ nesta sexta-feira, 4

Reprodução/Globo Sandra Annenberg chorou ao receber recado da filha no 'Mais Você'



A apresentadora Sandra Annenberg não conteve a emoção e chorou ao vivo ao receber uma mensagem da filha, Elisa, no “Mais Você” desta sexta-feira, 4. A jovem está morando em Nova York, nos Estados Unidos, desde agosto de 2021 e estuda artes cênicas. Sandra, que foi anunciar as novidades da nova temporada do “Globo Repórter” no programa matinal, não esperava receber um recado da filha. Na homenagem, Elisa disse que a mãe “é a única pessoa do mundo” que sabe exatamente o que ela está pensando e enfatizou que Sandra, que foi atriz antes de se tornar jornalista, não a inspira apenas como profissional.

“Eu também me inspiro muito no jeito em que ela trata as pessoas, ou melhor, no jeito dela elegante de ser. Sou organizada e empática como ela, temos um jeitinho parecido, tanto que logo que a pandemia começou e ela aprendeu a tricotar, ela me ensinou porque ela sabia que eu ia amar. Obrigada, mãe, por sempre ser uma fonte de apoio e inspiração. Eu te amo mais que tudo nesse mundo e estou morrendo de saudade.” Chorando, Sandra falou: “Isso não se faz ao vivo. Eu não esperava. Ela falou absolutamente tudo o que é a nossa relação. Essa menina é muito especial”. A jornalista disse que sabe que os pais criam os filhos para o mundo, mas confessou que é muito difícil ficar longe da filha. Elisa tem 18 anos e é fruto do casamento de Sandra com o repórter Ernesto Paglia.