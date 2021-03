Sarah diz que gosta de Bolsonaro no ‘BBB 21’ e público quer sua eliminação

A hasgtag ‘Fora Sarah’ foi parar nos assuntos mais comentados das redes sociais

Reprodução/Globo/05.03.2021 Sarah passou a ser criticada após dizer que gosta de Bolsonaro



Sarah, que até então era uma das participantes favoritas do “BBB 21”, está sendo criticada e foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter nesta sexta-feira, 5, após dizer que gosta do presidente Jair Bolsonaro. No vídeo que está bombando nas redes sociais, os brothers estão no quarto comentando o que pode ter acontecido aqui fora enquanto eles estão confinados no reality. “Será que alguém morreu?”, questionou João Luiz. Já Sarah falou que pode ter acontecido o impeachment de algum presidente e, em seguida, soltou o seguinte comentário: “Não do nosso, eu gosto dele”. Por conta disso, a hashtag “Fora Sarah” começou a ganhar força na rede social e ela já perdeu seguidores no Instagram. Essa não é a primeira vez que a sister fala do presidente dentro da casa. Recentemente, Sarah falou que seguia Bolsonaro nas redes sociais e gostava das postagens dele, mas deixou de segui-lo com receio de ser cancelada pelo público.

“Sarah só cai no meu conceito. Além de ter virado completamente contra a Juliette graças ao Caio e a Lumena ainda é fã do Bolsonaro? Meus panos têm limite. De agora para frente sou Fora Sarah em qualquer paredão. Esse novo grupinho deles está se achando demais”, comentou um seguidor no Twitter. “Sério que só por que a Sarah falou que gosta do presidente já está nos trends #ForaSarah? E a democracia onde fica? Obs. Não gosto do Bolsonaro”, escreveu outro. “Não vai ter como continuar te apoiando, Sarinha”, avisou uma pessoa. “É Sarah, eu te amei, mas você destruiu tudo entre nós. Eu aceitaria você votar nele, mas gostar dele? Nem que eu tivesse todos os panos do mundo, eu usaria para passá-los para você agora”, acrescentou outra.

a sarah CONFIRMANDO que gosta do bolsonaro meu deus do céu pic.twitter.com/xlkNvybXyj — paulo (@overgavassi) March 5, 2021

Sarah só cai no meu conceito. Além d ter virado completamente contra a juliette graças a Caio e Lumena ainda é minion, fã d Bozo???? Meus panos tem limite. D agr pra frente sou #ForaSarah em qualquer paredão véi. Esse novo grupinho deles tá se achando dms, alguém tem q sair — Então neh (@YsadoraFrag) March 5, 2021

É Sarah, se você gosta do Bozo e não é a favor do impeachment, é a mesma coisa de compactuar com todos os crimes dele minha mana, flw pra ti, pq fica muito difícil torcer pra ti! #ForaSarah #AdeusSarah #SarahBolsominion — zadora (@isaddoraaraujo) March 5, 2021

Ainda bem que eu nunca fui com a cara da Sarah nem dos bastioes#ForaSarah#BBB21 pic.twitter.com/YDDwDWKSkM — GOT7 ENCORE 💚 (@sevenlove2014) March 5, 2021

Serio que só pq a Sarah falou que gosta do presidente já tá nos trends #ForaSarah ? E a democracia onde fica?

Obs: não gosto do Bolsonaro — Matheus Araujo (@ojuaramat) March 5, 2021

Não vai ter como continuar te apoiando, Sarinha… #foraSarah https://t.co/kkT3buK0Bv — Samuel Lima (@Samuuu_) March 5, 2021