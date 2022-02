Scooby descobre no ‘BBB 22’ que Medina e Yasmin Brunet se separaram; veja reação

Surfista ficou chocado quando Gustavo, da Casa de Vidro, contou que o casamento deles acabou

Reprodução/Globo Pedro Scooby ficou sabendo que o casamento de Medina e Yasmin Brunet chegou ao fim



Além de informações sobre o que o público está achando do “BBB 22”, os participantes da Casa de Vidro também contaram aos brothers algumas coisas que aconteceram durante o período em que estiveram confinados. Pedro Scooby quis algumas informações sobre o mundo dos esportes e Gustavo contou que o surfista Gabriel Medina não participou da Liga Mundial de Surfe (WSL) no fim de janeiro alegando que precisava cuidar da sua saúde mental. “Deu um B.O., ele disse que precisava de um tempo”, comentou. O participante da Casa de Vidro também falou sobre Yasmin Brunet e, ao fazer um gesto com as mãos, Scooby disse espantado: “Separaram? Não! Estou até arrepiado”. Medina anunciou o fim do seu casamento no último dia 27 de janeiro, mas não deu detalhes sobre o que motivou o término. Ele estava casado há um ano com Yasmin e a cerimônia aconteceu no Havaí, em 2020, mesmo ano em que se conheceram e começaram a namorar. O relacionamento foi marcado por conflitos familiares envolvendo, principalmente, a mãe do surfista, Simone Medina, e sua ex-nora.