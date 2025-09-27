Selena Gomez e Benny Blanco se casam em cerimônia intimista na Califórnia

Nem os convidados sabiam previamente o local, sendo levados até o resort El Encanto por ônibus fretados; entre os convidados estavam Taylor Swift, Paris Hilton e Steve Martin

A cantora e atriz Selena Gomez, 33 anos, e o produtor musical Benny Blanco, 37, se casaram neste sábado (27) em Montecito, na Califórnia (EUA). O casal compartilhou os primeiros registros da união nas redes sociais, onde Selena apareceu com um vestido de noiva assinado pela grife Ralph Lauren, mesma responsável pelo terno do noivo.

A cerimônia foi marcada pelo sigilo: nem os convidados sabiam previamente o local, sendo levados até o resort El Encanto por ônibus fretados. O espaço, que tem diárias em torno de R$ 19 mil, foi fechado para receber até 170 pessoas. Estima-se que os custos tenham alcançado R$ 3,2 milhões.

Entre os presentes estavam Taylor Swift, amiga próxima da noiva, além de Paris Hilton e os atores Steve Martin e Martin Short, colegas de Selena em Only Murders in the Building.

Selena e Benny tornaram o relacionamento público em dezembro de 2023 e anunciaram o noivado no fim de 2024. Antes disso, já haviam trabalhado juntos em músicas do álbum Revival (2015), da cantora.

Benny Blanco, nome artístico de Benjamin Joseph Levin, é produtor e compositor responsável por sucessos como Tik Tok (Kesha), Teenage Dream (Katy Perry), Moves Like Jagger (Maroon 5), Señorita (Shawn Mendes e Camila Cabello) e Perfect (Ed Sheeran).

