Selton Mello compartilha bastidores inéditos do filme ‘Ainda Estou Aqui’

Vídeo mostra momentos descontraídos, como a celebração do aniversário da jovem atriz Cora Mora, que dá vida à personagem Maria Beatriz Paiva, filha mais nova de Eunice e Rubens

Divulgação/VideoFilmes "Ainda Estou Aqui" está na disputa por três estatuetas no Oscar



Selton Mello publicou nesta segunda-feira (24) clipes dos bastidores do filme “Ainda Estou Aqui“, em parceria com a Sony Pictures Brasil. Os vídeos mostram momentos descontraídos, como a família em um carro e a celebração do aniversário da jovem atriz Cora Mora, que dá vida à personagem Maria Beatriz Paiva, filha mais nova de Eunice e Rubens.

Em uma das cenas exibidas, Fernanda Torres faz uma observação divertida sobre a iluminação que incide sobre seu rosto, trazendo um toque de humor ao ambiente de filmagem. O filme, que é dirigido por Walter Salles, tem gerado grande expectativa entre os fãs e críticos de cinema.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“Ainda Estou Aqui” está na disputa por três estatuetas no Oscar, incluindo as categorias de melhor filme, melhor filme internacional e melhor atriz, com Fernanda Torres sendo a indicada. A premiação ocorrerá no próximo domingo, dia 2, e será transmitida ao vivo.

Veja a publicação:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Selton Mello (@seltonmello)

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos