Sem Andrew Garfield ou Tobey Maguire, Marvel divulga novo trailer de ‘Homem Aranha: Sem Volta para Casa’

Apenas a versão do herói vivida por Tom Holland aparece nas novas cenas, o que aumenta expectativa dos fãs

Divulgação/Marvel/25.10.2021 Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa chega aos cinemas em dezembro deste ano



A Marvel divulgou um novo trailer do filme ‘Homem-Aranha: Sem Volta para Casa‘, novo filme do aclamado herói que está previsto para estrear em 17 de dezembro de 2021. O novo vídeo traz mais imagens do ‘Sexteto Sinistro’, o grupo de vilões de ‘outros universos’ que deve atacar o personagem interpretado por Tom Holland, e mostra um Duende Verde igual ao que foi interpretado por Willem Dafoe no filme de 2002. Com os vilões de franquias cinematográficas anteriores do herói, segue a expectativa pela presença de Tobey Maguire ou Andrew Garfield, que representaram o Homem-Aranha anteriormente – no entanto, o trailer não mostra imagens de nenhum dos dois. Contudo, uma cena relembra um dos filmes de Garfield, ao mostrar Mary Jane (interpretada por Zendaya) caindo de uma grande altura enquanto Holland tenta evitar a queda – no filme de Garfield, a personagem Gwen, interpretada por Emma Stone, acabou morrendo. Confira o trailer.