Esnobado no Globo de Ouro, ‘Entre Facas e Segredos’ vai ganhar sequência

Reprodução/YouTube Filme baseado em histórias de Agatha Christie conta com elenco estelar



O diretor Rian Johnson planeja uma continuação para “Entre Facas e Segredos“, longa com elenco estelar baseado nas histórias de Agatha Christie. As informações são do site The Hollywood Reporter.

Indicado a três categorias no Globo de Ouro, incluindo Melhor Ator Comédia para Daniel Craig, o mistério saiu sem nenhuma estatueta na cerimônia deste domingo (5).

Apesar disso, as boas bilheterias e críticas do filme empolgaram Johnson, que já começou a trabalhar na história de um novo caso a ser investigado pelo detetive Benoit Blanc, vivido por Craig. O protagonista, inclusive, já teria acenado com a possibilidade de voltar ao papel.

“Entre Facas e Segredos” acompanha a desastrosa festa de aniversário do milionário Thrombey, que com sua morte dá início a uma disputa pela herança e poder na família. Chris Evans, Ana De Armas, Jamie Lee Curtis, Don Johnson, Michael Shannon, Toni Collette, LaKeith Stanfield, Katherine Langford e Jaeden Martell fazem parte da lista de suspeitos.