Wagner Moura estrela filme da Netflix sobre Sergio Vieira de Mello; veja o trailer

Filme ‘Sergio’ estreia na Netflix em 17 de abril

Divulgação/Netflix Wagner Moura é Sergio Vieira de Mello no filme 'Sergio', da Netflix



A Netflix divulgou nesta quarta-feira (15) o primeiro trailer de “Sergio”, filme que conta a história do diplomata brasileiro Sergio Vieira de Mello.

O longa é estrelado por Wagner Moura, que interpreta o protagonista, e a indicada ao Globo de Ouro Ana de Armas.

A história gira em torno da última missão do brasileiro na ONU, em Bagdá, no Iraque. O filme vai mostrar a luta de Sergio Vieira de Mello pela vida após uma bomba fazer com que o prédio em que ele estava desmoronasse.

Veja abaixo o trailer:

Sergio Vieira de Mello morreu em 2003, em Bagdá, no atentado retratado no filme. O longa “Sergio” estreia na Netflix em 17 de abril.