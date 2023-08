Série ‘Ahsoka’, da franquia Star Wars, estreia no Disney+

Produção é centrada na personagem Ahsoka Tano, ex-guerreira Jedi

Divulgação/Disney



A série “Ahsoka”, do universo Star Wars, chegou ao Disney+. Centrada na personagem Ahsoka Tano, uma ex-guerreira Jedi que aparece nas guerras clônicas, a produção inicia mostrando tudo tranquilo com a nova República, até que agentes surgem para tirar a paz das galáxias. Isso acontece porque o plano é resgatar do exílio o almirante imperial Thrawn, que foi dado como morto, mas tudo indica que está vivo. O resultado é uma nova guerra. Ahsoka entra na trama por ser uma antiga guerreira Jedi que capturou Morgan Elsbeth, uma aliada de Thrawn. Porém, os agentes sinistros conseguem salvar Morgan. Paralelamente a tudo que está rolando, Tano descobre e consegue pegar um mapa secreto que pode trazer um antigo amigo de volta, além do almirante Thrawn. A história começa a ficar tensa, pois ela e sua turma começam a ser perseguidos por Morgan e Jedis do lado negro da força que querem o mapa. Ahsoka tem a grande responsabilidade de tentar impedir uma nova guerra. O Drops+ vai ao ar todas as sextas-feiras, às 18h, nas redes sociais da JP Entretenimento.

