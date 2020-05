Lisbeth Salander, de ‘Millennium’, será foco de série produzida pela Amazon

Reprodução Saga literária foi adaptada para os cinemas americanas em dois filmes



A Amazon Studios encomendou uma série sobre Lisbeth Salander, personagem da saga literária “Millennium”, de Stieg Larsson. Os livros ganharam dois filmes americanos: “O Homem Que Não Amava As Mulheres” (2011), com Rooney Mara no papel principal; e “A Garota na Teia de Aranha” (2018), estrelado por Claire Foye.

A nova produção, intitulada “The Girl With the Dragon Tattoo”, ainda não ganhou detalhes nem anunciou elenco, mas adiantou que se passará nos tempos atuais, acompanhando a hacker Lisbeth com novos personagens e tramas. Em comunicado, a Amazon afirmou que a produção “emocionará uma nova geração”.

Os produtores Andy Harries e Rob Bullock assinam o projeto, fruto da parceria entre a Amazon Studios e Left Bank com a Sony Pictures Television.