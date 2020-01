CBS encomenda spin-off de ‘O Silêncio dos Inocentes’ focado em Clarice

Reprodução Jodie Foster interpretou agente do FBI no primeiro filme sobre o serial killer canibal



“O Silêncio dos Inocentes” pode ganhar uma série focada no personagem de Clarice Starling, interpretada por Jodie Foster nos cinemas. A informação é do site The Hollywood Reporter.

O projeto, intitulado “Clarice”, é do canal CBS, que já encomendou o piloto do spin-off. A proposta é que a série acompanhe o primeiro ano após os eventos do filme com Hannibal. O vilão, no entanto, não deve aparecer na produção.

Alex Kurtzman e Jenny Lumet (Star Trek: Discovery) serão produtores executivos de “Clarice”. A protagonista e demais atores do elenco ainda não foram anunciados.

De 1991, “O Silêncio dos Inocentes” acompanha a agente do FBI Clarice Starling, que busca pistas sobre o serial killer Buffalo Bill realizando uma série de entrevistas com o canibal Hannibal Lecter (Anthony Hopkins).