‘The Continental’: Série derivada de ‘John Wick’ estreia em 2021

Derivada da franquia “John Wick“, estrelada por Keanu Reeves nos cinemas, a série “The Continental” tem previsão de chegar na TV americana em 2021, garantiu Jeffrey Hirsch, presidente do canal Starz.

Em entrevista ao site Deadline, Hirsch confirmou que o programa segue em pré-produção, com roteiristas escrevendo uma trama que não afete o quarto filme da franquia. “John Wick 4“, ainda sem título e sinopse oficiais, estreia nos cinemas em maio de 2021.

“Tive uma reunião sobre a história da [primeira] temporada ontem. Gostamos muito dos roteiristas que reunimos e estamos procurando pela história certa que não interfira no filme”, afirmou o executivo.

A proposta é que “The Continental” apresente os bastidores da rede de hotéis que os assassinos de aluguel usam como refúgio durante suas missões. Apresentado desde o primeiro filme “John Wick”, a única regra do hotel é que “negócios” são proibidos no local.

Nomes da equipe dos filmes também fazem parte da série. O co-diretor Chad Stahelski será responsável pela direção do piloto de “The Continental”. O protagonista Keanu Reeves, no entanto, segue com participação incerta na produção.

“É realmente uma boa questão e não vou respondê-la. Nenhuma resposta seria um bom indicativo do que está por vir”, disse Hirsch. A série deve apresentar histórias ambientadas antes da trama inicial de John Wick.