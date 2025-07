Série disponível no streaming mostra bastidores da reformulação do PSG sob o comando de Luis Enrique

A HBO Max tem disponível em seu catálogo a série documental Luis Enrique: Você Não Sabe P*** Nenhuma, que acompanha os bastidores da primeira temporada do técnico espanhol à frente do Paris Saint-Germain. Dividida em três episódios, a produção mostra como o treinador promoveu uma ampla reformulação no elenco e na estrutura do clube francês.

Além de destacar momentos decisivos, como a saída de Kylian Mbappé, a série explora a personalidade intensa e controversa de Luis Enrique. A narrativa também aborda sua relação com a imprensa, jogadores e funcionários, além de trazer aspectos de sua vida pessoal — incluindo o impacto da perda da filha Xana, que morreu em 2019, aos nove anos, vítima de um câncer ósseo.

A produção voltou a ficar em evidência em um momento de destaque do PSG, que, sob o comando de Luis Enrique, conquistou quatro títulos em quatro competições, incluindo a inédita taça da Liga dos Campeões. O clube também é finalista da primeira edição da Copa do Mundo de Clubes. A decisão será neste domingo (13), contra o Chelsea, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

