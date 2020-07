Atores de ‘Chiquititas’ buscam plataforma para estrear série documental sobre novela

View this post on Instagram

Quem aí assistiu a LIVE ANOS DEPOIS mostrando os bastidores do que vivemos em Chiquititas e chorou? Foi muito EMOCIONANTE! . E temos 2 NOTÍCIAS: Uma 😃 e uma ☹️! A primeira é que temos uma SÉRIE DOCUMENTAL PRONTAAA com muito material INÉDITO de bastidores e arquivo pessoal! A segunda notícia, é que não temos um lugar para colocar a série! Por isso tô c essa carinha na foto… . Então vamos botar pressão na @netflixbrasil e na @amazonbrasil pra alguém resolver essa questão e trazer essa série pro mundooooooooooo! Kkkkkk #AnosDepoisASérie