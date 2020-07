Giancarlo Esposito apresentará série documental sobre ‘Breaking Bad’

O ator Giancarlo Esposito revelou que irá comandar a série documental “The Brokeken and The Bad”, inspirada em “Breaking Bad” e “Better Call Saul“, em que atuou como o personagem Gus Fring. A ideia é mostrar casos reais que se assemelham a elementos dos enredos das produções.

“Nós iremos explorar a psicologia por trás de golpistas e matadores de aluguel, a economia ligada a operações de tráfico de drogas e muitos mais”, disse o ator ao fazer o anúncio em sua conta no Twitter.

Giancarlo também aproveitou para oficializar a data de vai aestreia da série documental: dia 7 de julho.

Ela será lançada no site do canal estadunidense AMC, mas ainda não há informações de quando ela será disponibilizada no Brasil e se será por algum serviço de streaming ou canal de televisão.

“Breaking Bad” é considerada uma das séries de maior sucesso dos últimos anos e foi exibida entre 2008 e 2013, mostrando a vida do professor de química Walter White (Bryan Cranston) quando ele se torna um traficante de metanfetamina.

A série rendeu um filme, “El Camino”, lançado em 2019, e a série derivada “Better Call Saul”, que terminará na sexta temporada em 2021. Todas as produções estão disponíveis na Netflix.

Excited for you to check out our new show #TheBrokenandtheBad, debuting 7/9 on https://t.co/WIR35biYOS! Inspired by the #BreakingBad & #BetterCallSaul universe, we’ll be exploring the psychology of con artists and hitmen, economics of drug operations, & so much more. #GusApproved pic.twitter.com/xBQ2mpf6BW

— Giancarlo Esposito (@quiethandfilms) June 25, 2020