‘Fallout’ vai ganhar série por criadores de ‘Westworld’ no Prime Video

Adaptação de game será o primeiro projeto de Jonathan Nolan e Lisa Joy para o streaming da Amazon

Reprodução Franquia dos anos 90 apresenta humanidade vivendo em Terra desolada por guerra nuclear em 2077



O game “Fallout” vai ganhar uma adaptação em série no Prime Video pelos mesmos criadores de “Westworld“, Jonathan Nolan e Lisa Joy. O projeto foi anunciado na quinta-feira (2) nas redes sociais do streaming.

Com um teaser sem detalhes de enredo ou elenco, “Fallout” marcará o primeiro trabalho da dupla após a série de sucesso da HBO. No ano passado, Nolan e Joy assinaram um contrato para a realização de produções por cinco anos no Prime Video.

Lançado em 1997, “Fallout” é uma franquia de RPG ambientada no pós-apocalipse, onde a humanidade precisa viver em comunidades subterrâneas após a guerra nuclear de 2077.

Em comunicado enviado ao Deadline, a dupla de criadores da série afirmou ser fã de videogames e mostraram empolgação para o novo projeto.

“Fallout é uma das maiores franquias dos games de todos os tempos. Cada capítulo dessa trama insanamente criativa nos custou incontáveis horas de jogo que poderíamos ter passado com família e amigos”, disseram.

A série de “Fallout” ainda não teve previsão de estreia anunciada.