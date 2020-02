Fox está interessada em fazer série sobre ‘Os Goonies’

Reprodução Piloto já tem roteirista e diretor anunciados, mas atores não foram revelados



O filme “Os Goonies” pode ganhar uma versão em série pela Fox. Segundo informações do Collider, a emissora americana já encomendou um episódio piloto para ver se o projeto tem futuro.

O roteiro foi escrito por Sarah Watson (“As Visões de Raven”) e apresentava uma professora substituta que conhece três jovens com um objetivo inovador: filmar uma versão deles do clássico dos anos 80.

A direção do primeiro episódio será comandada por Greg Mottola (“Superbad: É Hoje”), com a produção de Gail Berman (“A Família Addams”). Atores, no entanto, não foram anunciados para o piloto.

“Os Goonies”, de 1985, acompanha um grupo de amigos vivendo grandes aventuras para salvar a casa de um deles. Na jornada, eles acabam descobrindo muito mais do que procuravam.