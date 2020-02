Série ‘Hunters’ é criticada por representação ‘imprecisa e perigosa’ do nazismo

A série “Hunters”, do Amazon Prime, foi alvo de críticas da instituição de Auschwitz por ser imprecisa historicamente e, em especial, por mostrar jogos macabros – que nunca aconteceram – em campos de concentração.

A trama, que tem Al Pacino, Logan Lerman, Josh Radnor e mais no elenco, acompanha um grupo de caçadores de nazistas nos anos 70 nos Estados Unidos.

Auschwitz was full of horrible pain & suffering documented in the accounts of survivors. Inventing a fake game of human chess for @huntersonprime is not only dangerous foolishness & caricature. It also welcomes future deniers. We honor the victims by preserving factual accuracy. pic.twitter.com/UM2KYmA4cw

— Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) February 23, 2020