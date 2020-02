Marilyn Monroe terá meses finais de vida retratados em série

Reprodução/Instagram Marilyn Monroe morreu, aos 36 anos, em agosto de 1962



Uma série sobre os últimos meses de vida de Marilyn Monroe ganhou sinal verde para sua produção. Segundo o The Hollywood Reporter, o Authentic Brands Group, que detém os direitos autorais da atriz, deu autorização para que o seriado acontecesse.

O projeto será baseado no livro “The Final Years of Marilyn Monroe”, de Keith Badman, e trará os pontos de vista de quem conviveu diretamente com Marilyn. O foco será os eventos turbulentos que aconteceram com a atriz até a sua morte, em 1962, aos 36 anos.

Katie Jones, vice-presidente da Authentic Brands Group, falou da importância de retratar a vida da estrela nos dias atuais. “Ela era uma pioneira que abriu seu próprio caminho, durante um período em que as vozes das mulheres eram frequentemente ignoradas e silenciadas. É o momento perfeito para contar sua história icônica, pois os desafios que ela enfrentou ainda prevalecem na vida das mulheres hoje.”

A produção será feita por Seven Seas Films e 101 Studios, mas ainda não foi anunciado uma emissora para a exibição da série.