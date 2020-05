Série ‘Minha Mãe é Uma Peça’ terá Marieta Severo como mãe de Dona Hermínia

Reprodução Atriz já topou participar da produção, mas precisa conciliar agenda



Marieta Severo foi convidada por Paulo Gustavo para viver a mãe de Dona Hermínia na série que vai adaptar “Minha Mãe é Uma Peça” para o Globoplay. O humorista contou a novidade durante o “Conversa com Bial” na terça-feira (19).

“A primeira temporada vai voltar lá atrás na vida de Dona Hermínia, e vai mostrar a personagem quando ainda era casada, com os filhos com oito anos de idade. O primeiro episódio será sobre a mãe de Dona Hermínia; sobre o que a mãe deixou para a filha. Vai mostrar como a Dona Hermínia se tornou o que é”, revelou Gustavo.

Apesar de Marieta já ter aceitado a proposta, a atriz precisará conciliar sua agenda para gravar a produção do streaming. Paulo Gustavo também revelou que a personagem Dona Hermínia foi inspirada na protagonista vivida pela atriz na peça “A Estrela do Lar”.

A previsão é que a série “Minha Mãe é Uma Peça” estreie no segundo semestre do Globoplay, embora teve que interromper as gravações durante a pandemia de coronavírus.