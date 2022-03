Série ‘Obi-Wan Kenobi’ ganha primeiro trailer; assista

Série terá Ewan McGregor de volta ao papel do personagem principal e estreará em 25 de maio

Reprodução / YouTube / Disney+ Obi-Wan Kenobi é um dos personagens mais importantes da franquia Star Wars



A série ‘Obi-Wan Kenobi‘, ambientada no universo de Star Wars, teve seu primeiro trailer revelado pela Disney nesta quarta, 9. No vídeo, o mestre jedi vive no planeta desértico de Tatooine, observando o crescimento de Luke Skywalker, e é buscado pelos Inquisidores, personagens que tem a função de encontrar e assassinar os jedi que ainda estão vivos. Ewan McGregor, que interpretou Obi-Wan na trilogia Star Wars lançada entre 1999 e 2005, retorna ao papel, assim como Hayden Christensen, que interpretou Anakin Skywalker/Darth Vader – este não aparece no trailer. A série terá seis episódios, será dirigida por Debora Chow e poderá ser vista no Brasil pelo serviço de streaming Disney+. A previsão de estreia é em 25 de maio, exatamente 45 anos após o lançamento do primeiro filme de Star Wars. Confira o trailer, nas versões dublada e legendada.