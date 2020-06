Série documental de Sandy & Junior estreia em julho no Globoplay

View this post on Instagram

É, gente querida, agora é oficial: nossa série documental, em 7 episódios, vai ser lançada dia 12/07 no Globoplay, e o DVD do show “Nossa História” chega logo depois, dia 17. Tudo isso é o resultado de um processo longo, de muuuuita emoção e muita história vivida. Revisitar esse passado me trouxe tantos sentimentos, tantos entendimentos, tantas memórias perdidas, tantas alegrias e descobertas… Me conectou com uma parte de mim que eu já nem sabia que existia, mas que ainda tinha muito pra dizer. Que sorte a minha ter tido a oportunidade de reviver tudo isso nos shows da turnê e contando essa história nesse documentário tão especial, detalhado, completo, tão honesto e fiel a mim e à outra metade disso tudo, meu eterno parceiro, meu irmão. Que sorte a nossa poder dividir isso com toda essa gente linda que acompanhou tudo e que ainda torce por nós. Tenho muito orgulho da nossa trajetória e muito amor por ela toda. E agora, mais do que nunca, depois de passear de novo por tudo que construímos juntos (e de escrever o capítulo final dessa história), eu digo e reafirmo: eu faria tudo de novo. Espero que esse nosso amor chegue até o coração de cada um de vocês. ♥️