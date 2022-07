Série sobre assassinato de Daniella Perez ganha primeiro trailer; confira

Primeiro teaser foi divulgado pela HBO Max nesta terça-feira, 5; produção chega ao streaming no dia 21 de julho

Reprodução/Instagram/gloriafperez/28.12.2021 Filha de Gloria Perez foi assassinada em 28 e dezembro de 1992



A série documental “Pacto Brutal: o Assassinato de Daniella Perez” ganhou o primeiro trailer nesta terça-feira, 5. A produção abordará o crime que marcou o Brasil em 1992, contendo entrevistas exclusivas e materiais de arquivos. O material foi divulgado pela HBO Max e a produção tem estreia no serviço de streaming marcada para o dia 21 de julho deste ano. Ao todo, a série terá cinco episódios. “Em 1992, a atriz e bailarina Daniella Perez foi assassinada por Guilherme de Pádua e sua esposa, Paula Thomaz, em um crime cruelmente premeditado. A morte prematura da jovem de 22 anos mexeu com o País. O assassinato da Daniella, filha da autora e produtora brasileira, ganhadora do Emmy Internacional, Gloria Perez, ganhou notoriedade e ocupou as primeiras páginas dos jornais nacionais por anos”, diz parte da sinopse da série. A produção contará com a participação de algumas celebridades, que revisitarão o crime, dentre elas estão Raul Gazolla e outros atores brasileiros, como Claudia Raia, Fábio Assumpção, Maurício Mattar, Cristiana Oliveira e Eri Johnson.

Confira o trailer da série documental: