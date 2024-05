Série ‘Sr. e Sra. Smith’ é renovada e terá segunda temporada no Prime Video

A plataforma de streaming confirmou a continuidade da atração protagonizada pelos atores Donald Glover e Maya Erskine; confira o anúncio abaixo

Divulgação/Amazon MGM Studios Donald Glover e Maya Erskine voltam a ação na segunda temporada de 'Sr. e Sra. Smith'



A série “Sr. e Sra. Smith” garantiu sua renovação para a segunda temporada pelo Prime Video. O anúncio oficial veio na última terça-feira (14), confirmando que Donald Glover e Maya Erskine retornarão aos seus papéis principais. A nova versão da série foi anunciada em 2021, originalmente com Glover e Phoebe Waller-Bridge (de “Fleabag”) como protagonistas. Waller-Bridge, também escalada como roteirista, deixou o projeto no mesmo ano devido a “diferenças criativas”. Em seu lugar, Maya Erskine (conhecida por “PEN15”) foi escalada para contracenar com Glover.

O elenco da série é um verdadeiro desfile de estrelas, incluindo Michaela Coel (de “I May Destroy You”), John Turturro (de “O Grande Lebowski”), Paul Dano (de “Batman”), Wagner Moura (de “Iluminadas”), Parker Posey (de “Tales of the Walking Dead”), Alexander Skarsgård (de “True Blood”), Sarah Paulson (de “American Horror Story”), Ron Perlman (de “Hellboy”), Eiza González (de “Em Ritmo de Fuga”), Sharon Horgan (de “Catastrophe”), Úrsula Corberó (de “La Casa de Papel”) e Billy Campbell (de “The O.C.”). Para os fãs que ainda não conferiram, a primeira temporada de “Sr. e Sra. Smith” já está disponível no Prime Video, oferecendo uma boa dose de ação e comédia.

Veja anúncio abaixo