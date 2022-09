Série ‘The Crown’ paralisa filmagens temporariamente ‘por respeito’ a Elizabeth II

Diretor Peter Morgan confirmou em comunicado a paralisação por tempo indeterminado; série retrata o reinado de Elizabeth desde 2016

Divulgação/Netflix Série The Crown está em produção da sexta temporada



Após a morte nesta quinta-feira, 08, da rainha Elizabeth II, a popular série “The Crown“, baseada na vida da monarca britânica, paralisará temporariamente as filmagens de sua sexta temporada “por respeito”. “‘The Crown’ é uma carta de amor para ela e não tenho nada a acrescentar por enquanto, apenas silêncio e respeito. Espero também que paremos de filmar por um tempo por respeito”, afirmou o produtor executivo da série, Peter Morgan, em um breve comunicado divulgado para a imprensa especializada em Hollywood. A série, baseada em eventos históricos, é uma dramatização da vida da rainha Elizabeth II e os eventos políticos e pessoais que definiram seu reinado de 70 anos. A Netflix detém os direitos da série, que começou a ser exibida há seis anos, já conta com 21 prêmios Emmy e que em sua nova temporada, prevista para novembro, focará no legado de Elizabeth II no século XXI. Claire Foy, Olivia Colman e Imelda Staunton, que assume o papel na quinta temporada, são as atrizes que interpretaram Elizabeth II em “The Crown”.

A premiada atriz londrina Helen Mirren, que protagonizou o filme “A Rainha” (2006), falou em suas redes sociais sobre a morte da monarca e se definiu como “orgulhosa de ser elisabetana”. “Choramos por uma mulher que, com ou sem a coroa, era o epítome da nobreza”, destacou o post de Mirren em sua conta no Instagram. A Netflix contemplava o cenário da morte da até hoje rainha da Inglaterra desde o lançamento desta produção em 2016, quando, por ocasião da estreia, Stephen Daldry, diretor de vários episódios da série, garantiu que prestaria uma homenagem se necessário. “Nenhum de nós sabe quando esse momento chegará, mas seria certo e apropriado mostrar respeito à rainha. Seria uma simples homenagem e uma demonstração de respeito. Ela é uma figura mundial e é isso que devemos fazer”, disse então Daldry.

*Com informações da EFE