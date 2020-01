Roteirista de ‘Family Guy’ fará série animada sobre família real

‘Moderna tia Meghan’ será um dos destaques da animação com vozes de Orlando Bloom, Alan Cumming e Tom Hollander

Divulgação/HBO Max 'The Prince' vai contar o dia a dia da família real sob o ponto de vista do príncipe George



A HBO Max, plataforma de streaming da Warner que chega em maio aos Estados Unidos, anunciou na terça-feira (21) a série animada “The Prince” (“O Príncipe”), uma sátira que vai acompanhar o dia a dia da família real sob o ponto de vista do príncipe George, primogênito do príncipe William e Kate Middleton.

O projeto será desenvolvido por Gary Janetti, produtor e roteirista de “Family Guy”. Janetti mantém um perfil no Instagram em que ironiza as manchetes sobre a realeza britânica utilizando memes do pequeno George, de seis anos.

Os atores Orlando Bloom, Alan Cumming e Tom Hollander estão no elenco de vozes dos membros da família real. Janetti, além de escrever e ser o produtor executivo, também será o dublador do protagonista.