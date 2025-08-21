Série ‘Tremembé’ ganha imagens e impressiona com semelhança 

Série é baseada em obras de Ulisses Campbell sobre os casos de Suzane von Richthofen, condenada de matar os pais, e Elize Matsunaga, presa por assassinar o marido

Divulgação/Prime Video Felipe Simas (Daniel Cravinhos), Marina Ruy Barbosa (Suzane von Richthofen), Kelner Macêdo (Christian Cravinhos) caracterizados para a série "Tremembé"



Tremembé, que ficou conhecido como o presídio dos famosos, já que criminosos que estamparam as principais notícias do país foram encaminhados para cumprir a sentença no local, vai se tornar uma série Prime Video. O serviço de streaming liberou o primeiro teaser completo e as imagens dos atores que interpretarão o centro da trama: Marina Ruy Barbosa como Suzane von Richthofen, Bianca Comparato como Anna Carolina Jatobá, Felipe Simas como Daniel Cravinhos, Kelner Macêdo como Christian Cravinhos, Lucas Oradovschi como Alexandre Nardoni, Carol Garcia como Elize Matsunaga, Anselmo Vasconcelos como Roger Abdelmassih.

Produzida pela Paranoid para o Amazon MGM Studios, a série de ficção retratará as trajetórias de alguns encarcerados como Suzane von Richthofen, Daniel Cravinhos e Christian Cravinhos, condenados pelo assassinato dos pais de von Richthofen; Anna Jatobá e Alexandre Nardoni, condenados pelo assassinato de Isabella Nardoni; e de Elize Matsunaga, condenada por assassinar o marido, entre outros.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Tremembé é baseada nos livros de true crime “Elize Matsunaga: A mulher que Esquartejou o Marido” e “Suzane: Assassina e Manipuladora”, escritos pelo jornalista Ulisses Campbell, que também assina o roteiro ao lado de Vera Egito, Juliana Rosenthal, Thays Berbe e Maria Isabel Iorio. A produção tem direção-geral de Vera Egito e direção episódica de Daniel Lieff. A produção é da Paranoid.

Veja mais fotos