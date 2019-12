‘Game of Thrones’, ‘The OA’, ‘Veep’: 11 séries que acabaram em 2019

Reprodução/HBO Emilia Clarke foi Daenerys Targaryen em "Game of Thrones"



Se despedir de um programa favorito nunca é fácil e 2019 foi um ano repleto de “adeus” a grandes séries, muitas delas favoritas do público. “Game of Thrones”, “Mr. Robot” e “The OA” foram apenas alguns dos encerramentos que entristeceram os fãs.

Confira na seleção abaixo outras séries que encerraram seus arcos – ou foram canceladas de surpresa.

1) Veep

A jornada de Selina Meyer na política americana chegou ao fim em sua sétima temporada. A série da HBO se despediu oficialmente das telinhas em maio, após um hiato para que a protagonista Julia Louis-Dreyfus tratasse um câncer.

2) Game of Thrones

A HBO também se despediu de outra produção aclamada pelo público: “Game of Thrones” chegou ao fim depois de oito anos, inúmeros prêmios e incontáveis

mortes de personagens. O desfecho, no entanto, desagradou o público, que chegou a pedir a refilmagem da última temporada.

3) Gotham

A série sobre a cidade do Batman exibiu seus episódios finais e os últimos conflitos com os vilões do Homem Morcego em abril.

4) The OA

Uma das queridinhas da Netflix, os fãs foram pegos de surpresa com o cancelamento de “The OA” após duas temporadas. A trama de ficção científica, que também misturava filosofia, tinha uma produção caprichada – e foi essa a justificava que a empresa deu para cancelar a série, já que o alto custo para faze-la não dava retorno em audiência.

5) Mr. Robot

Antes de ser aclamado mundialmente como Freddie Mercury em “Bohemian Rhapsody“, Rami Malek já era o hacker Elliot Alderson em “Mr. Robot”. A trama criada por Sam Esmail foi finalizada em dezembro.

6) Homeland

Após oito anos, “Homeland” teve o seu grande final em junho. O fim da série foi anunciado pela emissora Showtime em agosto do ano passado, mas o CEO do canal David Nevins afastou a palavra cancelamento. “Daremos uma conclusão digna”, disse na época.

7) The Big Bang Theory

Penny, Sheldon, Leonard e todos os demais amigos de “The Big Bang Theory” se despediram do público com muita emoção após 12 anos no ar. Os atores compartilharam nas redes diversas homenagens e declarações para a série, que se tornou referência de comédia na TV americana.

8) Jessica Jones

O cancelamento de “Jessica Jones” já era esperado, mas ainda assim deixou o público triste. Assim como todas as séries da Netflix feitas em parceria com a Marvel, a saga da heroína também foi encerrada, em 2019, após duas temporadas exibidas. “O Justiceiro” também se despediu do catálogo do streaming neste ano.

9) Broad City

Os episódios finais das amigas Abbi e Illana foram exibidos em março nos Estados Unidos. As atrizes Ilana Glazer Abbi Jacobson se despediram muito emocionadas das personagens nova-iorquinas mais engraçadas da TV.

10) Elementary

Os astros Lucy Liu e Jonny Lee Miller se despediram dos personagens Joan Watson e Sherlock Holmes na releitura do detetive mais famoso do mundo em agosto, após sete temporadas.

11) Jane The Virgin

A 5ª temporada foi a última da história de Jane. Com um total de 100 episódios, a produção foi finalizada em julho deste ano.