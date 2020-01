Jennifer Aniston surpreende fãs em set original de ‘Friends’

Reprodução/YouTube Atriz assustou fãs, que tiveram as mais diversas reações ao se depararem com ela pessoalmente



Já imaginou visitar o lugar mais icônico de sua série favorita? Centenas de fãs de “Friends” passam diariamente pelo set original do Central Perk, o famoso café que os seis amigos se reuniam a cada episódio, localizado nos estúdios da Warner Bros em Nova York.

Em mais um dia comum para os visitantes, ninguém menos que Jennifer Aniston passou por lá para visitá-los bem no estilo Rachel! A participação de Rachel no local foi um quadro do programa da Ellen DeGeneres, excepcionalmente apresentado por Aniston.

A reação dos fãs ao se depararem com a atriz é hilária, principalmente daqueles que disseram que Ross, Phoebe, Monica ou Joey eram seus personagens favoritos.

Veja o vídeo abaixo: