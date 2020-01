Nova temporada de ‘Sex Education’ ganha o primeiro trailer; assista

Sam Taylor/Netflix A segunda temporada de 'Sex Education' estreia em 17 de janeiro



A Netflix divulgou nesta terça-feira (7) o primeiro trailer da segunda temporada de “Sex Education“.

A série vai ter as voltas dos protagonistas Asa Butterfield, Emma Mackey e Ncuti Gatwa, além de Gillian Anderson. A nova temporada começa onde o primeiro ano acabou, com o coração do protagonista Otis (Butterfield) confuso entre Ola (Patricia Allison) e Maeve (Mackey). Em meio a tudo isso, ele volta a resolver os problemas de sexualidade dos colegas de escola.

Veja abaixo o trailer:

Todos os episódios da nova temporada de “Sex Education” chegam à Netflix no dia 17 de janeiro.