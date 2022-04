Silvio Santos abre o jogo e revela real motivo da demissão de Lívia Andrade

Dono do SBT também falou sobre foto em que apareceu sem a dentadura e do encontro inusitado com MC Lan

Reprodução/Instagram/liviaandradereal Silvio Santos disse que Lívia Andrade foi demitida por ter um salário muito alto



O apresentador Silvio Santos retornou ao SBT após oito meses afastado e comentou sobre a demissão de Lívia Andrade, a foto em que apareceu banguela e o encontro com MC Lan. O dono do SBT decidiu tirar uns meses de descanso após ser diagnosticado com Covid-19. Durante a ausência de Silvio, Patrícia Abravanel, uma de suas filhas, assumiu o programa dominical comandado pelo apresentador. Ao canal do YouTube “Intervenção”, de Roger Turchetti, o dono do Baú disse que continuará apresentando “até quando der” e, na hora que se aposentar, é Patrícia quem vai assumir de vez o programa. “Ela conduz bem, sorte a minha”, comentou o apresentador.

Em constante mudança, a grade do SBT não deve sofrer grandes alterações com seu retorno do chefe. Questionado sobre a demissão de Lívia Andrade, que, além da marcante participação no “Jogo dos Pontinhos, apresentou o “Fofocalizando” e esteve no elenco de de novelas como “Carrossel”, Silvio foi direto: “A Lívia Andrade só foi [demitida] porque ela ganhava muito mais do que nós podíamos pagar. Ela saiu porque o ordenado dela era alto e, ao invés de mandar [embora] gente que precisa do emprego, temos que mandar embora quem não precisa do emprego. O SBT tinha que fazer cortes, então tivemos que cortar os mais altos para manter os menores”. O ator Carlinhos Aguiar também fez parte desse corte de funcionários. Silvio disse que ele possuía “um ordenado modesto” e não sabe o motivo da demissão. Inclusive, ele afirmou que Carlinhos pode o procurar que será recontratado.

Em fevereiro deste ano, viralizou nas redes sociais uma foto de Silvio com MC Lan no estádio de futebol Orlando City, nos Estados Unidos, e o que mais se comentou foi como surgiu esse encontro inusitado aconteceu. “Estava no estádio onde o Alexandre Pato ia jogar, nos conhecemos rapidamente, não chegamos a bater papo”, explicou o dono do SBT. O jogador Pato é casado com Rebeca Abravanel, filha de Silvio. Também bombou nas redes sociais uma foto em que o artista, que está com 91 anos, aparece banguela. “Estava sem dentadura, fazer o quê?”, declarou o apresentador, que negou que estava fazendo um tratamento dentário. “[Apenas] esqueci os dentes em casa”, brincou.