Silvio Santos dá bronca em Celso Portiolli após ele aparecer só de cueca na TV: ‘É ridículo’

Apresentador do ‘Domingo Legal’ explicou para o dono do SBT que se tratava de uma aposta; assista

Reprodução/SBT Silvio Santos disse que foi apelativo Celso Portiolli aparecer de cueca no programa



O apresentador Celso Portiolli participou do “Programa Silvio Santos” no último domingo, 8, e acabou levando um puxão de orelha do dono do SBT. Na semana anterior, o apresentador do “Domingo Legal” apareceu só de cueca na atração. Antes do “Jogo das 3 pistas” começar, Silvio comentou sobre o assunto com o funcionário: “Precisa um apresentador de televisão aparecer de cueca ou de calção no programa? Não precisa. Isso aí é apelação. Você tem vontade de que o pessoal mande cartas para você? Isso é maneira de se apresentar?”. Portiolli tentou se justificar: “Não é isso, calma, vou explicar o porquê. Eu fiz uma brincadeira e virou aposta. Falei que se a produção trouxesse Simone e Simaria, eu apresentaria o programa de sunga. Imaginei que elas nunca viriam e elas vieram”.

Silvio quis entender por qual motivo Portiolli fazia tanta questão da dupla em seu programa e o apresentador explicou o sucesso que as irmãs estão fazendo — principalmente após o lançamento da música Amiga, que bombou nas redes sociais. “Elas estão estouradas no Brasil e quando a dupla está muito estourada e tem muitos shows, ela não vem no programa com facilidade. A produção conseguiu só porque eu falei [da cueca]. Eu morro de vergonha de mostrar esses cambitos, essa perninha fina”, falou o apresentador. O dono do SBT concluiu dizendo que essa não era a questão: “Você não pode ter vergonha porque você é um rapaz bem apessoado. Você fica bem em qualquer posição, mas é ridículo um apresentador de televisão aparecer dessa forma”.