Silvio Santos está internado com HIN1 em São Paulo

Apresentador da TV, de 93 anos, está afastado das telinhas desde setembro de 2022; filhas ainda não se pronunciaram

Reprodução/Instagram/patriciaabravanel Silvio Santos está afastado da televisão desde setembro de 2022



Na manhã desta quinta-feira (18), a apresentadora Michelle Barros, que comanda o programa “Chega Mais”, confirmou que o dono da emissora, Silvio Santos, de 93 anos, está internado com H1N1. Sem informações em qual hospital o apresentador está, a casa agradeceu o carinho do público brasileiro. “O SBT informa que Silvio Santos está com H1N1. Ele está sendo medicado no Hospital e está bem. Agradecemos o carinho de todos”. Até o momento desta publicação, as herdeiras de Silvio não haviam se manifestado sobre o estado de saúde do pai nas redes sociais. O dono do SBT está afastado das telinhas desde setembro de 2022.