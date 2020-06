Quadrinistas da Marvel querem banir uso de símbolo do ‘Justiceiro’ por policiais dos EUA

Quadrinistas da Marvel iniciaram uma campanha online pedindo que a Disney proíba o uso do logotipo do personagem “Justiceiro” por policiais americanos. Nos quadrinhos, o anti-herói mata criminosos dizendo fazer Justiça com as próprias mãos.

O movimento na web teve início após a Disney anunciar a doação de US$ 5 milhões para organizações de justiça social enquanto acontecem, nos Estados Unidos, centenas de protestos antirracistas após o assassinato de George Floyd.

Em resposta à campanha “Black Lives Matter” (“Vida Negras Importam”), os policiais criaram a “Blue Lives Matter” (“Vidas Azuis Importam”, em referência aos uniformes dos agentes) e pedem clamor público aos crimes contra a polícia. O símbolo do “Justiceiro” é usado tanto em campanhas online quanto afixado nos uniformes dos policiais.

If Disney and Marvel really want to make a big gesture right now (besides committing $100 million to causes instead of 5), they could immediately demand police stop using the Punisher logo and sue departments that continue to

— Matt D. Wilson (@TheMattDWilson) June 3, 2020