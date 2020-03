Após BBB 20, Bianca Andrade é confirmada em novo reality do Prime Video

Reprodução Atração estreia no dia 20 de março na plataforma streaming



Uma semana após ser eliminada do Big Brother Brasil 20, a influencer Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, foi confirmada no elenco de outro reality show.

Bianca será comentarista do “Soltos em Floripa”, nova atração do Amazon Prime Video, que contará também com os pitacos de Felipe Tito, Pabllo Vittar, MC Carol, o sertanejo Mariano (da dupla com Munhoz), e o também influencer John Drops.

A proposta do programa é bem parecida com o “De Férias com o Ex”, da MTV: oito solteiros anônimos serão confinados em um casarão em Florianópolis (SC), onde poderão se soltar com muita bebida, festas e pegação.

Enquanto os participantes se esbaldam na casa, os comentaristas estão de fora analisando tudo o que acontece. Haverá também o spin-off “Soltos em Floripa: A Resenha”, com análises mais detalhadas dos famosos. A atração já foi gravada e Bianca participou dela antes de entrar na casa do BBB.

“Soltos em Floripa” estreia no dia 20 de março e terá oito episódios, publicados sempre às sextas-feira, no Prime Video. Às terças, o streaming exibirá “A Resenha” com os famosos.